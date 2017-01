MAE: Comisia Europeana are 56 de proceduri de infringement, in faza precontencioasa, impotriva Romaniei

Potrivit MAE, oficialul european "a confirmat progresele in materie inregistrate de Romania in ultimul an" si a subliniat ca "statisticile Comisiei ilustreaza eforturile vizibile depuse de autoritatile romane in ceea ce priveste respectarea dreptului UE".In schimb, prin comunicarea "O mai buna aplicare pentru obtinerea unor rezultate mai bune", din decembrie 2016, Comisia Europeana intareste sistemul sanctionator, cu scopul de a determina transpunerea in termen a directivelor UE.De asemenea, secretarul general adjunct al Comsiei a adus in discutie posibilitatea organizarii la Bucuresti a unei reuniuni pachet privind actiunile in constatarea neindeplinirii obligatiilor in curs.In perioada 16-17 ianuarie 2017, au avut loc reuniuni si cu reprezentanti ai diferitelor Directii Generale din cadrul Comisiei Europene ¬Mediu, Stabilitate Financiara, Servicii Financiare si Uniunea Pietelor de Capital, Energie ¬ context in care au fost discutate aspecte legate de gestionarea actiunilor in constatarea neindeplinirii obligatiilor declansate impotriva Romaniei.Potrivit situatiei la zi centralizate de MAE, de la data aderarii Romaniei la UE, au fost declansate 551 proceduri de infringement impotriva Romaniei.Dintre acestea, 488 au fost clasate de Comisia Europeana in faza precontencioasa, 5 au fost radiate de pe rolul Curtii de Justitie UE, iar 2 au fost solutionate de aceasta instanta.Sunt in curs 56 de proceduri de infringement, toate in faza precontencioasa, avertizeaza MAE.