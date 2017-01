Sorin Grindeanu, declaratii dupa sedinta de guvern prezidata de Iohannis: Nu erau trecute pe ordinea de zi OUG pentru gratiere si OUG pentru modificarea Codului Penal. Dar scrie in Constitutie ca avem voie sa dam amnistie si gratiere? Da. Deci nu sunt impotriva legii

Premierul Sorin Grindeanu a facut declaratii dupa sedinta de guvern prezidata de Klaus Iohannis. Grindeanu a spus ca pe ordinea de zi de azi a sedintei de guvern nu erau puse proiectul privind gratierea unor infractori si nici proiectul pentru modificarea Codului Penal si a Codului de Procedura Penala, dar a adaugat ca e dreptul guvernului sa dea amnistie si gratiere.Intrebat de ce vrea guvernul sa ia cele doua masuri prin ordonanta de urgenta si nu prin proiect de lege, Grindeanu a replicat ca si guvernul tehnocrat condus de Dacian Ciolos a modificat Codul Penal prin Ordonanta de Urgenta.A fost o sedinta de guvern ordinara. Ca spun din start ca o sa fac doar cateva consideratii din considerente de timp despre ce s-a intamplat aziAm avut o ordine de zi si am aprobat-oAm adoptat acte normative extrem de importante pentru noi, pentru programul dfe guvern, am inceput sa adoptam acele masuri, astazi am continuatExemplu: OUG care reglementeaza un punct l-a care ne-am angajat, Prima Chirie, am avut o prima lectura.Au fost acte normative pentru a se adopta legea bugetuluiIn toate aceste zile ministrul finantelor cu mine si cu doamna vicepremier am avut discutii pentru ca sa terminam legea buhgetului si in jur de 25 ianuarie sa o trimitem la ParlamentPastram ce am spus tot timpul, deficitul sub 3% si bugetul pentru aparare care reprezinta angajamente ale Romaniei si de care ne vom tineSubliniind inca o data, astazi pe ordinea de zi s-au discutat lucrurile discutate din timpAm avut discutii cu ministrul Justitiei, care a spus ce isi doreste in mandatul sau si care este politica pe care o vom avea pe acest domeniu.Eu cred ca este la fel de constitutional cum a venit presedintele sa prezideze sedintele de guvern, respectand legea sa dam ordonanteNefiind pe ordinea de zi pe care am avut-o de ieri in mapa de lucru nu puteam sa adoptam lucruri pe puncte suplimentare, cu prezenta sau fara prezenta presedintelui (ziaristii ii spun ca ordinea de zi nu a fost facuta publica)Aceste acte normative (cele doua OUG) au fost finalizate ieri la Ministerul Justitiei au fost trimise spre consultare CSM. Al doilea act vizeaza hotararile CCR care vizeaza anumite fapte sa fie mai bine precizate. Au fost transmise tuturor celor interesati. Cand vom avea toate avizele vom discuta in guvern. Acestea sunt cele doua acte pe care incepand de astazi le puteti vedea in dezbatere publicaN-au intrat pe ordinea de zi. Nu se dezincrimineaza prin aceste propuneri nici conflictul de interese, nici abuzul in serviciu, dar se clarifica aceste lucruri in concordanta cu deciziile Curtii Constitutionale. Orice decizie a CCR este obligatorie. Ce se trasnmite spre opinia publica este viziunea Ministerului JustitieiMinisterul Justitiei le-a elaborat, aseara le-am terminat.Sorin Grindeanu: Presedintele ne-a intrebat daca cele doua proiecte sunt pe ordinea de zi, l-am asigurat ca nu. L-am asigurat ca nu vor fi adoptate fara sa parcurga dezbaterea publica, azi vor fi puse pe site-ul Ministerului Justitiei. Imi cer scuze ca ati primit tarziu ordinea de ziO sa vedem in perioada urmatoare decizia pe care o vom luaApropo de gratiere, excluzand acele infractiuni de care vorbeam, suntem sub o decizie pilor CEDOgradul de incarcare a penitenciarelor este de peste 150%. o decizie CEDO ne poate obliga, din cauza condamnarii Romaniei... Nu putem construi peste noapte cele 9.000 de locuri care ne trebuie. Din estimarile pe care le-a facut MJ peste 2.000 de persoane pot beneficia de gratiere. Este clar ca in Romania este nevoie de o lege a gratierii(intrebat de ce se nu dau proiecte de lege, ci Ordonante de urgenta): Aceste lucruri le facem in perioada urmatoare. Din cate stiu eu se pot face aceste lucruri in doua moduri, prin OUG sau prin Parlament. Sa stiti ca nu guvernul a inventat OUG, si guvernul tehnocrat a dat OUG pentru modificarea Codului Penal. Ministrul Justitiei de la inceput si-a spus viziunea in ceea ce inseamna justitia. Este un prim pas, consultarea celorlalte institutii, dupa aceea vom vedea ce decizie luam