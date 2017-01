Moment inedit la sedinta de guvern: Klaus Iohannis nu a lasat presa sa iasa din sala pana nu a vorbit despre "cei doi elefanti de care nu vrea sa vorbeasca nimeni"

Moment inedit la sedinta de guvern de azi, la care presedintele a venit in ultimul moment: Klaus Iohannis a retinut ziaristii pana cand si-a dat mesajule esential legat de intentia guvernului de a da o ordonanta de urgenta pentru gratierea unor infractiuni si o ordonanta de urgenta pentru modificarea codului penal. Jurnalistii au fost invitati de doua ori, de catre angajatii Guvernului, sa paraseasca sala de sedinte, insa tot de atatea ori au fost intorsi pentru ca Iohannis sa-si poata transmite mesajele.Succesiunea faptelor a fost urmatoarea:- Iohannis a ajuns, surprinzator, la sedinta de guvern- Ziaristii au fost anuntati ca nu vor mai exista obisnuitele declaratii de dinaintea sedintei si vor putea doar filma/fotografia momentul in care vor intra presedintele si premierul in sala de sedinte, timp de un minut sau maxim doua.- A urmat o discutie in trei: Iohannis, Grindeanu, ministrul Justitiei, Florin Iordache- Dupa un minut din momentul in care ajuns presedintele si premierul, reprezentantii biroului de presa al Guvernului au incercat sa scoata jurnalistii din sala. Unii dintre jurnalisti chiar au si iesit, insa Grindeanu a cerut ca presa sa ramana, in conditiile in care presedintele Iohannis avea de transmis un mesaj.- Iohannis a vorbit un minut generalitati despre activitatea guvernului si i-a pasat microfonul premierului Grindeanu cu rugamintea de a detalia ce au discutat inaintea sedinte- Grindeanu a vorbit timp de un minut generalitati, fara a spune nimic despre OUG-urile din justitie- Ziaristii se pregateau iar sa iasa din sala, moment in are Iohannis a luat din nou cuvantul si a spus urmatoarea replica: "Sunt doi elefanti in camera si nimeni nu vorbeste despre ei: Ordonanta de gratiere si cea de modificare a codurilor penale. Evident ca si despre ele am discutat cu premierul de dimineata, mi-a spus ca discutia avusese loc cu anumiti colegi din guvern. El mi-a spus ca nu va fi pusa pe ordinea de zi suplimentara aceste chestiuni. Subliniez si sper sa fiu in asentimentul premierului, s-a angajat ca aceste chestiuni sa nu fie bagate peste noapte in nici o sedinta de guvern".Dupa aceste asigurari ca ordonantele dedicate penalilor nu vor fi adoptate azi, ziaristii au putut pleca din sala si a inceput sedinta de guvern.