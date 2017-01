[P] Protejeaza-ti sanatatea si preintampina efectele negative ale umiditatii din locuinta ta

Cauzele principale ale aparitiei umiditatii sunt gatitul, calcatul rufelor, dusul, dar si termoizolarea de calitate scazuta a locuintei.Pe langa influenta nefasta asupra locuintei, unul dintre efectele umiditatii in exces este scaderea starii de confort fizic si chiar psihic. De asemenea, in aceste conditii, locuitorii unei case pot dezvolta inclusiv reactii alergice. De altfel, umiditatea relativa a aerului defineste in mare masura sentimentul de confort, cu un procent ideal situat intre 45% si 60%.Pentru a nu mai avea parte de neplacerile enumerate mai sus, tot mai multe familii au inteles ca nu este suficient sa incalzeasca sau sa aeriseasca locuinta, ci folosirea unui absorbant de umiditate reprezinta o solutie. Acesta nu ocupa mult spatiu si rezolva problema umiditatii in exces cu ajutorul unor tablete care transforma apa din aer in solutie salina. Cea mai cautata si eficienta solutie de pe piata este, in acest moment, Ceresit AERO 360°. Acest dezumidificator permite o circulatie a aerului de 360° si o absorbtie ridicata a umiditatii din aer, precum si eliminarea mirosurilor neplacute. Conform experientelor utilizatorilor, la scurt timp de la inceperea folosirii unui sistem Ceresit AERO 360°, se vor simti si primele schimbari pozitive in locuinta.Daca si tu te confrunti cu probleme de umiditate in locuinta sau pur si simplu vrei sa preintampini efectele negative ale acesteia, pana pe 28 februarie 2017 ai sansa de a castiga instant unul dintre cele 2.400 de sisteme AERO 360° disponibile in campania “Vreau absorbant Ceresit AERO 360°”. Tot ceea ce ai de facut este sa trimiti un SMS la numarul 1887 cu textul “VREAU ABSORBANT CERESIT 360” si sa descrii pe scurt problema de umiditate cu care te confrunti (Ex: “As dori sa scap de umezeala din bucatarie”). Afla mai multe detalii despre campanie pe site-ul www.stopumiditatii.ro . Succes!