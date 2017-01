Regulamentul de functionare al CNATDCU nu va fi modificat - secretar de stat din Ministerul Educatiei

"In ceea ce priveste lucrarile de doctorat nu va fi nicio schimbare. Astazi, Consiliul National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare functioneaza dupa un regulament. Acest regulament nu se va modifica. Ca urmare,CNATDCU este organismul consultativ al Ministerului Educatiei Nationale, care se va pronunta daca o lucrare de doctorat a fost sau nu a fost plagiata, copiata", a explicat secretarul de stat.El a spus ca scolile doctorale urmeaza sa fie evaluate in cursul acestui an, astfel incat la inceperea anului universitar (1 octombrie 2017) toate sa fie evaluate, acreditate pentru a nu mai exista interpretari legate de modalitatea de functionare a acestora.Paraschiv considera ca este necesara si o clasificare a universitatilor, insa acest lucru trebuie sa se intample in urma unei dezbateri ample la care sa participe toti cei implicati in invatamantul superior.