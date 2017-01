LIVETEXT VIDEO Iohannis a ajuns la sedinta de Guvern in ziua in care urma sa se adopte ordonanta de urgenta pentru gratiere si dezincriminarea unor infractiuni

Context:

Presedintele Klaus Iohannis merge la sedinta de guvern ce are loc miercuri, au anuntat pentru Hotnews reprezentantii Administratiei Prezidentiale. Reamintim ca la sedinta de guvern de azi e posibil sa se discute o ordonanta de urgenta pentru gratierea unor categorii de infractiuni, dar si pentru redefinirea pana aproape de dezincriminare a unor infractiuni, potrivit surselor HotNews.ro.Nici pana la aceasta ora Guvernul nu a transmis presei ordinea de zi a sedintei, lucru neobisnuit. Ordinea de zi include actele normative care ar urma sa fie discutate.Ministrii s-au strans in sala de sedinte. Iohannis si Grindeanu au o discutie inainte de inceperea sedintei de guvern, potrivit Digi 24. La aceasta intalnire participa si ministrul justitiei, Florin Iordache.Schimbare de tactica la Guvern: ziaristii au fost anuntati ca nu vor mai fi declaratii la inceputul sedintei, asa cum se intampla de obiceiIohannis a ajuns la GuvernPresedintele are dreptul sa prezideze sedintele de Guvern, potrivit Constitutiei, in anumite circumstante. Astfel, articolul 87 din Constitutie arata ca presedintele Romaniei poate lua parte la sedintele Guvernului in care se dezbat probleme de interes national privind politica externa, apararea tarii, asigurarea ordinii publice si, la cererea primului-ministru, in alte situatii. De asemenea, presedintele prezideaza sedintele Guvernului la care participa.Pana la acest moment, guvernul nu a facut publica lista actelor normative pe care urmeaza sa le dezbata in sedinta care incepe la ora 9.30. Este o conduita atipica; in ultimul an, dar si la precedentele sedinte ale guvernului Grindeanu, serviciul de presa al Executivului facand publica lista cu o zi sau macar cateva ore inainte de sedinta.Sedinta de azi a guvernului ar fi urmat sa fie condusa de vicepremierul Sevil Shhaideh, careia premierul i-a delegat atributiile pentru ca el merge impreuna cu Liviu Dragnea la ceremoniile de inaugurare a lui Donald Trump.E pentru prima oara cand Iohannis merge la o seditna de guvern.