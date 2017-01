Iohannis ii primeste miercuri pe ambasadorii acreditati la Bucuresti si va prezenta directiile politicii externe

Intalnirea va avea loc la ora 11.00, la Palatul Cotroceni."Presedintele se va intalni cu sefii misiunilor diplomatice reprezentati in Romania, prilej cu care seful statului va prezenta principalele directii de politica externa vizate de Romania. Este o cutuma ca aceasta intalnire sa aiba loc la inceputul fiecarui an", a anuntat saptamana trecuta purtatorul de cuvant al presedintelui, Madalina Dobrovolschi.Intalnirea dintre presedinte si ambasadorii acreditati la Bucuresti are loc in fiecare an. In 2016, Klaus Iohannis a avut un discurs critic la adresa unora dintre masurile Uniunii Europene, odata cu declansarea crizei migratiei.