In judetele Buzau, Braila si Ialomita atentionarea cod galben de viscol expira pana miercuri la ora 8.00.Judetul Tulcea ramane sub cod galben de viscol pana la ora 12.00. Acolo vantul va depasi la rafala 55 - 65 de kilometri pe ora, anunta ANM.Pana miercuri dimineata la ora 10.00, judetele Caras-Severin, Calarasi si Constanta sunt sub atentionare Cod Galben de viscol.