Un nou termen in procesul privind casa familiei Iohannis, la Curtea de Apel Pitesti

"Incuviinteaza cererea formulata de aparatorul contestatorilor privind amanarea cauzei pentru introducerea in cauza a mostenitorilor contestatoarei Lazurca Georgeta. Pune in vedere contestatorilor, prin aparator, sa depuna certificatul de deces al contestatoarei Lazurca Georgeta, sa indice mostenitorii in timp util in vederea citarii acestora pentru urmatorul termen si sa depuna dovada calitatii de mostenitor", se arata in incheierea de sedinta.Contestatia in anulare formulata de familia Iohannis impotriva deciziei instantei din noiembrie 2015, prin care cei doi soti au pierdut imobilul aflat in centrul Sibiului, se judeca la Curtea de Apel Pitesti, conform deciziei din 6 aprilie 2016 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Instanta suprema a admis atunci o cerere depusa de familia Iohannis, prin care s-a solicitat stramutarea procesului de la Curtea de Apel Brasov la o alta curte de apel din tara, decizia fiind definitiva.Potrivit presei locale, Klaus Iohannis a reclamat in cererea de stramutare faptul ca judecatorii din Brasov nu indeplinesc conditia de independenta si impartialitate, ca urmare a presiunii exercitate de mass-media asupra lor in cei 10 ani cat a durat procesul. Carmen si Klaus Iohannis sustineau ca, in urma articolelor aparute in presa, pe plan local s-a creat un curent nefavorabil lor, aspect de natura a afecta, cel putin la nivel de aparenta, impartialitatea judecatorilor.Carmen si Klaus Iohannis au depus o contestatie in anulare, dupa ce au pierdut definitiv la Curtea de Apel Brasov procesul privind imobilul din centrul Sibiului.Pe 16 noiembrie 2015, presedintele Klaus Iohannis s-a declarat nemultumit de sentinta judecatoreasca, adaugand ca impreuna cu avocatii sai cauta cele mai bune cai de a o contesta.Pe 12 noiembrie 2015, Curtea de Apel Brasov a respins un recurs declarat de Klaus si Carmen Iohannis si a mentinut decizia Tribunalului Brasov din mai 2014, prin care a fost anulat un contract de vanzare-cumparare cu privire la imobilul din Sibiu. Imobilul in cauza a facut parte din averea sotilor Maria si Eliseu Ghenea iar dupa decesul acestora, averea a trecut in anii '70 in proprietatea unei surori a lui Eliseu Ghenea, care insa a decedat, fara a avea copii.Casa, aflata pe strada Nicolae Balcescu din Sibiu, la nr. 29, a trecut in proprietatea statului roman iar in anul 1997 imobilul a fost cumparat de chiriasi. In anul 1999, contractele prin care chiriasii au cumparat casa au fost anulate in instanta, la cererea fiului lui Nicolae Bastea, acesta din urma fiind nepot al sotilor Ghenea. Casa ajunge apoi in proprietatea familiei Iohannis, care a cumparat partea urmasilor lui Nicolae Bastea. Fostii chiriasi au deschis procese in instante, pentru anularea contractelor prin care familia Iohannis a intrat in posesia imobilului din Sibiu, contestand calitatea de urmas de drept a lui Nicolae Bastea.