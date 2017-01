VIDEO Apelul lansat pe Facebook de o invatatoare: "Predau in Bucuresti si am paduchi. Vreo 2-3 asa. Si nu mi-e rusine!"

Citeste pe Stirile ProTV

O invatatoare din Bucuresti a postat pe Facebook un mesaj prin care ii roaga pe parinti si pe inspectori sa vorbeasca deschis despre paduchi, o problema reala cu care se confrunta scolile din Romania.

Doi copii din clasa ei, au venit din vacanta cu paduchi, si exista riscul sa le dea si celorlalti colegi, scrie invatatoarea, care le atrage atentia adultilor,ca subiectul, nu este o rusine. Postarea ei, a adunat mii de like-uri.

Claudia Chiru, invatatoare: "Ieri s-au descoperit in clasa mea doua cazuri si atunci am vazut reactia bunicilor si a parintilor si de aceea m-am gandit ca ar trebui sa reactionam intr-un alt mod si am ales sa scriu aceasta postare. E responsabilitatea mea sa le spun oamenilor din comunitate si sa le dau un exemplu."







