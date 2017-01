Laura Codruta Kovesi despre amnistie si gratiere: Inculpatii nu vor mai executa pedepsele, banii raman in buzunarul lor. Asistam la un asalt asupra justitiei. / De ce sa imi dau demisia? Pentru ca mi-am facut treaba? Pentru ca am deranjat inculpati?

In ceea ce priveste dezbaterea publica privind o eventuala lege a raspunderii magistratului, aceasta reprezinta, in opinia sefei DNA, "o incercare de a intimida sistemul judiciar in ansamblu".Laura Codruta Kovesi mai spune ca "In acelasi timp, am observat un atac sistematic din partea mai multor persoane trimise in judecata de DNA, cercetate de DNA, inculpati din dosarele noastre sau persoane care sustin aceste persoane si care, in mod sistematic, au atacat institutia, au atacat procurorii de caz, au atacat sistemul judiciar in ansamblu. Deci, asistam la un asalt asupra justitiei care are drept scop destabilizarea, decredibilizarea, intimidarea sau hartuirea magistratilor."Intrebata daca s-a gandit in ultima perioada la demisie, Kovesi spune ca "Nu, de ce sa imi dau demisia? Pentru ca mi-am facut treaba? Pentru ca am deranjat inculpati? De asta sa imi dau demisia? Nu, nu imi dau demisia. Am fost numita procuror-sef la DNA ca sa-mi fac treaba. Si treaba DNA e sa investigheze fapte de coruptie la nivel inalt. Asta am facut. Pentru acest lucru sunt platita. Nu am de ce sa imi dau demisia ca am deranjat inculpati.""Asa, pentru cine intereseaza, poate sa faca un calcul foarte sumar cu averile pe care le au cativa dintre inculpatii investigati de DNA in ultimii doi ani. O sa vedeti ce suma colosala se aduna. Inculpati care-si permit sa plateasca firme pentru intimidare, pentru hartuire, sa plateasca firme pentru lobby ca sa se emita tot felul de rapoarte si de presiuni publice asupra procurorilor si judecatorilor, asupra sistemului judiciar. Aceste atacuri nu vizeaza doar DNA sau persoana mea sau procurori din DNA, vizeaza tot sistemul judiciar. Pai, cand faci afirmatii neadevarate ca un dosar este fabricat, in conditiile in care un dosar este judecat de instante diferite, in componente diferite, de judecatori de la diferite nivele ale instantelor de judecata, vorbim despre o presiune asupra intregului sistem judiciar. Cine are interes sa destabilizeze sistemul judiciar? Cine are interes sa decredibilizeze sistemul judiciar? In ultima perioada, nu s-a mai vorbit despre termenele de judecata, despre anumite dosare care au fost facute. Tot ce spun inculpatii este luat cateodata cu titlu de adevar. Noi nu putem sa iesim sa comentam acuzatiile care ni se aduc in spatiul public de persoane pe care le cercetam. Noi putem sa dam replica doar in dosare, prin probele pe care le administram, prin raspunsurile la exceptiile si cererile pe care acestia le invoca, la solicitarile pe care judecatorii ni le trimit", afirma Laura Codruta Kovesi.Procurorul sef al DNA a vorbit si despre relatia cu SRI, spunand ca aceasta este una institutionala: "Eu nu cred ca institutiile publice in Romania au fost infiintate ca fiecare, in mod separat, sa actioneze. E nevoie de colaborare. Asa cum inculpatii se intalnesc si se constituie de multe ori in grupuri organizate si se inteleg cum sa comita o infractiune, asa si institutiile statului trebuie sa combata anumite fenomene infractionale colaborand."