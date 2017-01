CFR Calatori a anulat 29 de trenuri din cauza viscolului

CFR Calatori a anulat, marti, pana la ora transmiterii acestei stiri, 29 de trenuri Regio (R), precizand ca vor exista actualizari periodice ale acestei liste, in functie de evolutia conditiilor meteo si de situatia din teren.Potrivit CFR, legaturile feroviare sunt asigurate pe toate rutele.In prezent, sunt anulate urmatoarele trenuri: R 8572 si R 8573, Fetesti-Slobozia Veche si retur; R 8382, R 8381, R 8384 si R 8385 si R 8388, Mangalia - Constanta si retur; R 9377 Alexandria - Zimnicea, R 9372, R 9367 si R 9367 Zimnicea - Rosiori Nord si retur; R 9063, R 9064, R 9065 si R 9066 Caracal - Corabia si retur; R 8152 si R 8153 Slobozia Veche - Urziceni si retur; R 8594 si R 8593 Calarasi Sud - Ciulnita si retur; R 8577, R 8576, R 8579 si R 8578 Slobozia Veche - Tandarei si retur; R 8389, R 8392, R 8391, R 8394 si R 8393 Constanta - Mangalia si retur; R 8655 Medgidia - Tulcea Oras.La aceasta ora nu sunt linii inchise si nici trenuri blocate, iar circulatia se desfasoara in conditii de iarna in partea de sud a tarii, a mai precizat sursa citata.Sectiile pe care trenurile circula in continuare remorcate doar cu locomotive Diesel (DHC, DA sau GM) sunt Urziceni-Slobozia, Alexandria - Zimnicea, Rosiori Est-Tr. Magurele, Caracal-Corabia, Ciulnita-Calarasi, Constanta-Mangalia si Medgidia-Tulcea Oras, potrivit CFR SA.Judetele Constanta si Calarasi, alaturi de Caras-Severin, se afla sub avertizare cod galben de viscol, de luni seara si pana miercuri dimineata, interval in care rafalele de vant vor depasi 55 de kilometri pe ora, spulberand zapada. In sudul Olteniei si in sud-vestul Munteniei va ninge si se va depune strat nou de zapada.