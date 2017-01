CSM a sesizat Inspectia Judiciara, la solicitarea DNA, in legatura cu atacurile RTV la adresa Codrutei Kovesi

"Inspectia Judiciara a fost sesizata in temeiul art. 30 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, in vederea efectuarii de verificari, potrivit competentelor legale, pentru a stabili daca si in ce masura afirmatiile prezentate de postul de televiziune Romania TV in data de 13 ianuarie 2017, in cadrul emisiunii 'Ora de varf', precum si informatiile prezentate de acelasi post de televiziune in data de 16 ianuarie 2017, au adus atingere independentei sistemului judiciar in ansamblul sau", precizeaza biroul de presa al CSM.Printre atributiile Consiliului Superior al Magistraturii de numara si apararea corpul magistratilor impotriva oricaror acte de natura sa aduca atingere independentei, impartialitatii si reputatiei profesionale a acestora.