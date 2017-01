Sorin Grindeanu i-a delegat vicepremierului Sevil Shhaideh atributiile de premier, pentru perioada 18-22 ianuarie

Sevil Shhaideh, vicepremier si ministru al dezvoltarii, va exercita atributiile prim-ministrului privind conducerea operativa a activitatii Guvernului, in perioada 18-22 ianuarie 2017, potrivit unei decizii semnata de premierul Sorin Grindeanu, publicata marti in Monitorul Oficial.In perioada 18-20 ianuarie, Sorin Grindeanu va participa, alaturi de presedintele PSD, Liviu Dragnea, la ceremonia de investire a lui Donald Trump in functia de presedinte al Statelor Unite.