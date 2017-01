Situatia drumurilor: 6 drumuri nationale din judetele Calarasi, Ilfov, Giurgiu si Constanta, inchise din cauza viscolului

In judetul Constanta s-a luat masura inchiderii DN2A Kogalniceanu - Harsova si DN22 Lumina - Mihai Viteazu.De asemenea, noua drumuri judetene sunt inchise in judetele Calarasi si Constanta.Administratia Nationala de Meteorologie a prelungit pana miercuri dimineata la ora 10.00 atentionarea Cod Galben de viscol pentru judetele Caras-Severin, Calarasi si Constanta.Potrivit meteorologilor, in cele trei judete rafalele de vant vor atinge 55-65 km/h si izolat 70 km/h, temporar viscolind si spulberand zapada.In sudul Olteniei si in sud-vestul Munteniei va ninge si se va depune strat nou de zapada.De asemenea, ANM a emis si o informare de vant valabila pana miercuri seara in Capitala si in alte 11 judete. Astfel, in judetele Buzau, Braila, Ialomita, Ilfov, Giurgiu, Teleorman, Olt, Tulcea si in sudul judetelor Vrancea, Prahova si Dambovita vantul va avea intensificari cu viteze de 40-50 km/h si temporar 55-60 km/h, spulberand zapada depusa anterior.In Bucuresti, temporar, vantul va atinge 45-55 km/h si vor fi intervale de timp in care va ninge slab.In sudul si sud-estul tarii se vor semnala ninsori in general slabe cantitativ.