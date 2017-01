Dodon, promisiune pentru Putin: Daca partidul meu castiga alegerile, Acordul Moldova - UE va fi anulat

"Eu am pledat nu o dată pentru anularea acestui Acord. Acest document nu a adus nimic pentru Republica Moldova. Noi am pierdut piața rusă. Eu nu exclud că după următoarele alegeri parlamentare, când sper că PSRM va obține majoritate parlamentară, acest Acord va fi anulat", a declarat Dodon în cadrul unei conferinței de presa cu Putin, potrivit Agora.md Dodon a mai anuntat ca că a venit la Moscova cu inițiativa de semnare a unui Memorandum de colaborare cu Uniunea Euroasiatică. „Am propus ca în câteva săptămâni să definitivăm acest document. E un prim pas de apropiere. De asemenea, l-am rugat pe dl Vladimir Putin să examineze posibilitatea ca Republica Moldova să obțină postura de observator în cadrul Comisiei economice în cadrul Uniunii Euroasiatice”, a mai adăugat Dodon, potrivit Agora.Putin i-a cerut lui Dodon, potrivit agentiei ruse TASS, ca Rusia sa fie informata despre relatiile dezvoltate cu alte tari, mai ales in Europa, spunand ca "nu avem obiectii" la astfel de relatii.Dodon a intarit astfel declaratiile facute mai devreme, la discutia cu presedintele Consiliului Federatiei Ruse, Valentina Matvienco, cand a spus ca acordurile politice intre Republica Moldova si UE "au fost semnate in graba".Reamintim ca Moldova a semnat cu UE in iunie 2014 Acordul de Asociere si Acordul de Liber Schimb. Presedintele Republicii Moldova, un pro-rus convins, nu are atributii privind denuntarea acestor acorduri si negocierea unora noi. El ar avea nevoie de guvern si Parlament, controlate insa in acest moment de Vlad Plahotniuc.Aceasta este prima vizita externa a lui Dodon dupa alegerea ca presedinte al Republicii Moldova in noiembrie 2016.