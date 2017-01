Mesajul unei profesoare pentru Gabriela Firea: Nu voi da curs "dispozitiei" dumneavoastra de a nu pune absente, primarul nu are atributii de manager al procesului didactic

In atentia doamnei primar Gabriela Firea:Va informez ca nu voi da curs "dispozitiei" dumneavoastra de a nu pune absente miercuri pana la ora 9.30, intrucat primarul nu are atributii de manager al procesului didactic.Va rog sa nu mai induceti confuzie in randul parintilor si elevilor si sa permiteti inspectoratului scolar sa ia si sa comunice masuri de acest fel.Fie va asumati inchiderea scolilor in continuare, fie reveniti la rezolvarea problemelor edilitare, pe care pesemne incercati sa le carpiti cu asemenea improvizatii.Ca profesor, eu nu pot sti motivul pentru care un elev absenteaza: din cauza zapezii sau pentru ca fumeaza etnobotanice in toaleta scolii. Ca parinte, nu trebuie sa las la latitudinea copilului daca sa mearga sau nu la scoala pentru ca nu i se pun absente.Profesor Cristina Tunegaru.Cristina Tunegaru este profesoara de limba romana, publicista si cercetator doctoral al Universitatii din Bucuresti.