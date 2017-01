Florin Iordache, intrebat daca ia in calcul suspendarea lui Kovesi daca apar inregistrari si cu sefa DNA: Eu nu stiu ce imagini apar, asteptam si apoi ne pronuntam

"Serviciile nu trebuie sa aiba niciun fel de interventie nici in justitie, si in niciun fel. Serviciile au rolul lor si, fara indoiala, cat timp e o ancheta in derulare pozitia mea intr-o parte sau in alta nu cred ca ar face bine, de aceea refuz sa ma pronunt. Trebuie sa recredibilizam imaginea SRI-ul, are un rol foarte important atunci cand avizeaza si atunci cand isi desfasoara activitatea. Avem un Serviciu foarte bine organizat si trebuie cu totii sa lasam acest servicu sa functioneze in limita legii. Din punctul meu de vedere, rolul serviciilor este foarte clar definit, s-a constituit si o comisie SRI, am vorbit si cu domnul presedinte Tutuianu, in perioada urmatoare vor avea propria activitate, consultare, audioeri si asa mai departe. E foarte important sa recredibilizam, pentru ca modul in care s-a desfasurat acest serial aduce atingeri imaginii si Serviciul Roman de Informatii este parte foarte importanta a Romaniei", a declarat Florin Iordache dupa sedinta Plenului CSM.Precizarile au venit in contextul in care au fost demarate verificari in cadrul SRI dupa mai multe inregistrari in care Sebastian Ghita vorbea despre prietenia sa cu fostul prim-adjunct al SRI, Florian Coldea. In urma acestora Coldea a fost suspendat. Verificarile s-au finalizat marti, SRI anuntand ca a propus revenirea lui Coldea in functie. Florian Coldea a cerut insa restragerea, propunerea de trecere a sa in rezerva aflandu-se in prezent pe masa presedintelui Klaus Iohannis.Intrebat daca ia in calcul suspendarea Laurei Codruta Kovesi de la conducerea DNA in cazul in care apar inregistrari cu ea, Iordache a declarat: "Haideti sa asteptam, sa vedem, eu nu stiu ce imagini apar, asteptam si apoi ne pronuntam. Prezumtia de nevinovatie este cea mai importanta si in aceste conditii, in momentul in care apare ceva atunci putem sa stam de vorba".