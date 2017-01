Igor Dodon, presedintele Republicii Moldova: Acordurile cu UE au fost semnate in graba, vrem acorduri noi

Dodon a facut aceste declaratii la Moscova, la intrevederea cu presedintele Consiliului Federatiei, Valentina Matvienco."Noi intelegem realitatile geopolitice la etapa actuala, intelegem ca sunt aplicate acorduri pe care Moldova le-a semnat cu UE si consideram ca au fost semnate in graba, in 2014, si optam pentru noi acorduri", a declarat Dodon, citat de RIA Novosti, preluata de IPN.Moldova a semnat cu UE in iunie 2014 Acordul de Asociere si Acordul de Liber Schimb.Presedintele Republicii Moldova, un pro-rus convins, nu are atributii privind denuntarea acestor acorduri si negocierea unora noi. El ar avea nevoie de guvern si Parlament, controlate insa in acest moment de Vlad Plahotniuc.La momentul scrierii acestei stiri, Dodon discuta cu presedintele rus, Vladimir Putin. Aceasta este prima vizita externa a lui Dodon dupa alegerea ca presedinte al Republicii Moldova in noiembrie 2016.