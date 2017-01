Coldea a demisionat de la varful SRI. Cele mai importante momente ale carierei lui Coldea

Coldea a fost numit prim-adjunct al directorului Serviciului Român de Informații din data de 1 august 2005, iar in perioada iulie - octombrie 2006 a fost director interimar al SRI, dupa demisia lui Radu Timofte (cauzata de fuga lui Omar Hayssam) si pana la numirea lui George Maior ca director. Coldea a fost remarcat de Traian Basescu in timpul crizei ziaristilor rapiti in Irak, prestatia sa in celula de criza propulsandu-l la varful SRI. Anterior, el a condus directia antiterorista din serviciu.Potrivit informatiilor publicate la acea vreme in presa, Coldea s-a deplasat in timpul crizei la Ambasada României din Bagdad și a supervizat transportul jurnalistilor rapiti inapoi in tara. De asemenea, a asistat și la audierea jurnaliștilor de către comisia de anchetă irakiană condusă de generalul Raad și locotenent-colonelul Moaed, deplasată la București imediat după eliberare.Dupa numirea la sefia operativa a SRI, Coldea s-a remarcat prin implicarea institutiei intr-o cooperare sporita cu serviciile secrete aliate din NATO, mai cu seama cu serviciile americane de informatii. Tot in mandatul sau de sef operativ, SRI s-a implicat masiv in lupta anti-coruptie, prin cooperarea cu DNA.Coldea a mai fost suspendat in 2007, in urma unei sesizari a lui Mircea Geoana (la acel moment presedinte PSD). Geoana a prezentat doua notite atribuite lui Coldea pe care erau trecute numele unor judecatori de la Curtea Constitutionala, chiar in perioada primei suspendari a lui Basescu. Geoana l-a acuzat pe Basescu de implicarea SRI si SIE in obtinerea de informatii compromitatoare despre judecatorii din Curtea Constitutionala. Dupa o ancheta interna, SRI a decis pastrarea lui Coldea in functie, anuntand ca acesta nu se face vinovat de incalcarea legii.Dupa 2012, anul celei de-a doua suspendari esuate a lui Traian Basescu, Coldea a inceput sa fie tot mai des tinta atacurilor campaniilor de presa duse de politicieni si lideri de opinie care il acuzau de implicarea SRI in jocuri politice. Amploarea luata de lupta anti-coruptie a dus la aparitia expresiei "binomul DNA - SRI", o serie de politicieni cu dosare penale acuzandu-l pe Coldea de implicare ilegala in dosare.Pana la dezvaluirile lui Sebastian Ghita, cel mai virulent atac la adresa lui Coldea a fost lansat de Elena Udrea in ianuarie 2015. Ea anunta intr-un interviu pentru HotNews.ro ca a depus un denunt la DNA impotriva acestuia pentru o presupusa implicare a lui Coldea intr-o campanie impotriva ei. DNA a clasat denuntul.Imediat dupa alegerile parlamentare din decembrie 2016, Sebastian Ghita a lansat o serie de acuze impotriva lui Coldea, prin intermediul unor inregistrari video difuzate de RTV in timp ce Ghita insusi e dat in cautare generala. Ghita l-a acuzat pe Coldea ca ar fi fost in vacante platite de el in Seychelles, in Italia si la Disneyland Paris, dar si la intalniri la vila sa de la Cheia.SRI l-a suspendat pe Coldea din functie saptamana trecuta si a inceput o ancheta.Pana la acest moment, Coldea nu a avut nici o reactie publica pe acest subiect.