BREAKING NEWS: SRI a constatat ca Florian Coldea nu a incalcat legea si normele interne, dar acesta si-a dat demisia din functie. Hellvig a cerut trecerea lui in rezerva

Potrivit comunicatului, Coldea a demisionat din functie si s-a pus la dispozitia institutiei, dar directorul SRI a decis sa-i ceara presedintelui Iohannis trecerea in rezerva a lui Coldea.Raportul comisiei de control, prezentat in Biroul Executiv al SRI, arata ca "din activitatea lui Florian Coldea, supusă verificării, nu au rezultat elemente care să se constituie în încălcări ale legii sau normelor interne în vigoare", potrivit comunicatului citat.Ca urmare a demisiei, directorul SRI, Eduard Hellvig, i-a cerut presedintelui Iohannis trecerea în rezervă a lui Florian Coldea. Atributiile acestuia au fost preluate de Hellvig.Reamintim ca SRI a demarat o ancheta dupa ce fostul deputat Sebastian Ghita a spus ca i-ar fi platit lui Coldea vacante in Seychelles, Italia si Disneyland Paris.În urma verificărilor efectuate de comisia constituită potrivit cadrului normativ intern, a fost întocmit un raport care clarifică toate aspectele vehiculate în spaţiul public privind activitatea domnului general-locotenent Florian Coldea, dar şi alte aspecte care ţin de activităţile unor cadre ale Serviciului care au fost vehiculate public.Menţionăm că s-a desfăşurat o investigaţie complexă, minuţioasă, cu privire la toate afirmaţiile din mass-media din ultima perioadă, fiind analizate aspectele vizate. Persoanele verificate au oferit tot sprijinul, au prezentat documentele necesare şi au răspuns complet tuturor întrebărilor. În concluzia raportului, prezentat într-o şedinţă a Biroului Executiv al SRI, comisia specială a precizat că din activitatea domnului Coldea, supusă verificării, nu au rezultat elemente care să se constituie în încălcări ale legii sau normelor interne în vigoare. După prezentarea raportului, Biroul Executiv a decis repunerea în funcţie a domnului general-locotenent Florian Coldea.În cadrul aceleiaşi şedinţe, Prim-adjunctul Directorului a solicitat Directorului SRI, domnul Eduard Hellvig, eliberarea din funcţie şi punerea la dispoziţia şi nevoile instituţiei, după aproape 12 ani de când exercită această funcţie. Prim-adjunctul Directorului a prezentat motive ce ţin de demnitatea şi onoarea militară şi de riscul afectării grave a activităţii instituţiei. În acest sens, Directorul SRI a solicitat Preşedintelui României trecerea în rezervă a domnului general-locotenent Florian Coldea. Atribuţiile funcţiei de Prim-adjunct al Directorului au fost preluate de domnul Eduard Hellvig, Directorul SRI.SRI îşi reafirmă determinarea de a îndeplini asumat misiunile sale, în parteneriat cu toate instituţiile naţionale şi internaţionale cu care colaborează pentru apărarea intereselor de securitate naţională şi protejarea cetăţenilor români, la standarde euro-atlantice de profesionalism. SRI rămâne ferm în ceea ce priveşte transparentizarea instituţională şi respectarea procedurilor de evaluare şi control intern.