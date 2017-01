Mugur Ciuvica a contestat decizia prin care CNATDCU a stabilit ca Laura Codruta Kovesi nu a plagiat. Contestatia intra in procedura obisnuita, urmand sa fie analizata in comisie de 3 membri

Intrebat daca a ajuns la CNATDCU contestatia depusa de Mugur Ciuvica in cazul Kovesi, Marius Andruh a confirmat, adaugand ca solicitarea va urma procedura obisnuita, stabilita de regulamentul CNATDCU."Ca si la celelalte, se numeste o comisie care sa raspunda contestatiei, o comisie diferita (de cea care a facut analiza initiala - n.red.) care este supusa aprobarii Consiliul General al CNATDCU. Consiliul General trebuie sa fie de acord sau nu cu aceasta comisie, si de indata ce comisia este numita, se porneste la elaborarea raspunsului care din nou este votat in Consiliul General", a explicat Marius Andruh.Consiliul General al CNATDCU a decis in 8 decembrie ca Laura Codruta Kovesi nu a plagiat in lucrarea sa "Combaterea crimei organizate prin dispozitii de drept penal", propunerea fiind de mentinere a titlului de doctor, Comisia de lucru a identificat nereguli de citare in 4% din teza insa a cosiderat ca retragerea titlului ar fi o sanctiune excesiva, recomandand mentinerea titlului.Mugur Ciuvica a declarat in aceeasi zi ca i ntentioneaza sa conteste decizia de neplagiat pronuntata in cazul procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, afirmand ca este vorba de o "rusine".Profesorul Cristian Dogaru, lector la University Campus Suffolk din Anglia, a depus pe 7 octombrie, la Unitatea Executiva pentru Finantarea invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii o sesizare prin care a cerut analizarea tezei de doctorat a Laurei Codruta Kovesi sub suspiciunea de plagiat. Cererea a fost admisa si transmisa pe 13 octombrie la Ministerul Educatiei si CNATDCU. Dogaru, care a facut sesizari de plagiat in cazurile Victor Ponta, Gabriel Oprea si Petre Toba, a cerut institutiei sa verifice suspiciunile de plagiat ridicate de Grupul de Investigatii Politice (GIP), un ONG condus de Mugur Ciuvica.Tema presupusului plagiat al sefei DNA a aparut in spatiul publicat dupa ce, la sfarsitul lunii septembrie, deputatul Sebastian Ghita s-a "autodenuntat" la Parchetul General pentru ca ar fi participat la redactarea "in fals" a Raportului Tehnic de Expertiza intocmit de Comisia Tehnica a Consiliului National de Etica in cazul tezei de doctorat Laurei Codruta Kovesi.