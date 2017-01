Cinci noi secretari de stat in Ministerul Dezvoltarii

Premierul Sorin Grindeanu a semnat deciziile de numire a cinci secretari de stat in Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, institutie condusa de Sevil Shhaideh. Cei cinci sunt Catalin Stefan Rotea, Laurentiu Adrian Neculaescu, Virgil- Alin Chirila, Luminita Zezeanu si Adrian Ionut Gadea.Adrian-Ionut Gadea, deputat PSD, a fost presedinte al Consiliului Judetean Teleorman. Potrivit News.ro, Adrian-Ionut Gadea a activat in Organizatia de tineret a PSD Teleorman, in perioada cand presedintele organizatiei judetene a partidului era Liviu Dragnea. In 2012, a preluat dunctia de presedinte al CJ Teleorman in locul lui Liviu Dragnea care devenise deputat. Dupa alegerile locale din vara lui 2016, Gadea a fost reales presedintele CJ, dar la alegerile parlamentare din 11 decembrie a fost ales parlamentar. Gadea va trebui sa demisioneze din Parlament, avand in vedere ca demnitatea de deputat este incompatibila cu funtia de secretar de stat.Laurentiu-Adrian Neculaescu este consilier local la Targoviste, mai arata News.ro. El a activat in domeniul fondurilor europene pentru POS Mediu.Luminita Zezeanu lucra deja in Ministerul Dezvoltarii, fiind sefa Directiei Autorizare Programe.Virgil-Alin Chirila a fost director executiv adjunct al Directiei Cooperare Regionala din cadrul Consiliului Judetean Mehedinti.