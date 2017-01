Ministrul Justitiei, Florin Iordache: Amnistia din punctul meu de vedere nu trebuie avuta in vedere, dar gratierea da. Voi discuta astazi cu primul ministru

Ministrul Justitiei spune ca "ultima lege a gratierii s-a dat in 2002", iar gradul de ocupare in penitenciare este, in acest moment, de 150%. El a adaugat ca, in cazul in care si romanii inchisi in strainatate ar reveni in tara, gradul de ocupare ar fi de 200%. El mai sustine ca, daca s-ar incepe acum constructia unui nou penitenciar, aceasta ar dura 5 ani.Florin Iordache afirma ca "am avut intr-adevar discutii si cu reprezentantii penitenciarelor, cu asociatiile profesionale. Gradul de incarcare la nivelul penitenciarelor este foarte mare. Acesti oameni, daca au gresit, trebuie sa isi ispaseasca pedeapsa, dar trebuie sa cream conditii umane."Articol in curs de editare.