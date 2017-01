Traficul rutier pe DN3, in judetul Calarasi, inchis din cauza viscolului. Circulatie in conditii de iarna pe A2 Bucuresti-Constanta/ In Bucuresti se circula normal in conditii de iarna

Potrivit sursei citate, pe segmentul dintre Fundulea si Lehliu al A2 vizibilitatea este sub 100 de metri, iar intre Lehliu si Drajna vizibilitatea este scazuta sub 50 de metri din cauza viscolului.



Centrul Infotrafic anunta ca, la ora 7:45, din cauza viscolului si a sulurilor de zapada, circulatia pe DN3 Calarasi - Lehliu, intre localitatile Mihai Viteazu si Plevna, in judetul Calarasi, este intrerupt.



De asemenea, pe autostrada A3 Bucuresti - Ploiesti se circula cu dificultate, vizibilitatea fiind scazuta sub 100 de metri din cauza viscolului.



De asemenea, Centrul INFOTRAFIC precizeaza ca se actioneaza pentru deszapezire si se imprastie material antiderapant, insa din cauza vantului puternic zapada este readusa pe partea carosabila.

Politistii rutieri recomandata conducatorilor auto sa circule cu prudenta sporita, viteza redusa, sa mareasca distanta in mers intre autovehicule si sa se asigure temeinic la efectuarea manevrelor de schimbare a benzii de circulatie.

In Bucuresti, ninsoarea s-a intetit in aceasta dimineata, dar traficul se desfasoara normal in conditii de iarana.