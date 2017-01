Citeste pe Stirile ProTV

Directorul Muzeului de Etnografie si Arta Populara Baia Mare, Ilie Gherhes, a fost filmat in biroul sau in timp ce se afla in stare de ebrietate avansata si, mai mult, ii mai cerea alcool unei angajate.

"As vrea sa beau un coniac, o tarie", spune directorul in filmarea realizata de o angajata si publicata de site-ul 2mnews.ro.

Dupa ce a fost confruntat cu imaginile, directorul a avut urmatoarea reactie...