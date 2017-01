Cateva semne de intrebare legate de vizita lui Liviu Dragnea in SUA la inaugurarea lui Trump: cum a primit viza si daca participarea e gratuita sau contra-cost

miercuri: un mic dejun privat cu demnitari straini, la Trump International Hotel, unde vor fi prezenti mai multi reprezentanti ai viitoarei Administratii Trump si ai Congresului; seara - o "Receptie a Victoriei", eveniment de divertisment

joi: un concert pe National Mall din Washington DC; seara - asa-numita "Candlelight Dinner", la care vor lua parte Donald Trump, sotia sa, vicepresedintele-ales Mike Pence si sotia sa

vineri: Ceremonia de investire a lui Donald Trump; dupa-amiaza - o "parada inaugurala" pe Pennsylvania Avenue; seara - un bal cu participarea lui Donald Trump, Mike Pence si sotiile lor, eveniment unde "biletele de acces permit intrarea in ballroom-ul VIP".



Aceeasi sursa arata ca accesul donatorilor la evenimente la care sunt invitati si oficialii romani costa, in functie de pachete, intre 25.000 si 1 milion de dolari. Pachetele oferite includ acces la parada inaugurala, balul din seara zilei de investire, asa-numita "candlelight dinner". Lista completa - aici

Liviu Dragnea va participa, in perioada 18-20 ianuarie, la ceremonia de investire a lui Donald Trump, a anuntat luni secretarul general al Camerei Deputatilor. Pe de alta parte, premierul Grindeanu a confirmat ca a primit si el o invitatie si a spus ca "este posibil" sa participe.Invitatia a fost adresata de Elliot Broidy, vice-presedinte pentru Finante al Comitetului de Inaugurare a Presedintelui SUA. Investirea lui Donald Trump la Casa Alba include numeroase evenimente ce vor avea loc in urmatoarele zile, iar invitatia adresata celor doi oficiali romani vizeaza:Comitetul de organizare a evenimentelor include numerosi donatori si oameni de afaceri asociati Partidului Republican. Unul dintre principalele lor scopuri este sa acopere cheltuielile acestor evenimente, atragand donatori dispusi sa dea, potrivit, pana la 1 milion de dolari sau chiar mai mult pentru a lua parte la ceremonii. ZIarul citat scria, inca din noiembrie, ca echipa lui Trump spera sa stranga, astfel, intre 65 si 75 de milioane de dolari pentru finantarea evenimentelor.este condusa de Thomas J. Barrack Jr., investitor, fondator si presedinte executiv al Colony Capital, apropiat de republicani si actualmente consilier pe teme economice si de securitate nationala pentru Donald Trump.Cel care semneaza invitatia, Elliott Broidy, este la randul sau un investitor apropiat republicanilor, actualmente CEO la Broidy Capital Management , care a avut in trecut probleme cu legea prin activitatea unei companii pe care o conducea (). In decembrie 2009, Broidy a pledat vinovat la acuzatiile ca ar fi oferit in mod ilegal cadouri in valoare de un milion de dolari unor oficialitati din statul New York pentru a obtine un contract profitabil pentru Markstone Capital Paretners cu fondul public de pensii al statului newyorkez. Potrivit Associated Press preluat de New York Times , procurorii au sustinut atunci ca statul a investit 250 de milioane de dolari in Markstone dupa ce Broidy a oferit cadouri si favoruri oficialitatilor.HotNews.ro a solicitat Comitetului de Inaugurare a Presedintelui SUA informatii privind eventualele cheltuieli si contributii pe care ar putea sa le suporte oficialii romani invitati, dar nu a primit raspunsuri pana in momentul publicarii acestui articol.De remarcat ca Liviu Dragnea, om politic care a primit o condamnare definitiva pentru fapte asociate coruptiei, a anuntat ca va participa la ceremonii, ceea ce presupune ca are viza pentru SUA. Amintim ca, in 2015, Ambasada SUA declara pentru Mediafax ca "exista unii cetateni romani care nu se califica pentru primirea vizei din cauza unor condamnari pentru activitati infractionale, inclusiv pentru implicare in acte de coruptie sau obtinere de beneficii din coruptie". Mediafax amintea, atunci, ca in noiembrie 2012 Jurnalul.ro publicase o scrisoare de la Ambasada SUA catre fostul premier Adrian Nastase, prin care acesta era anuntat ca i s-a ridicat viza de intrare in SUA. In acel an, Adrian Nastase a fost condamnat in dosarul "Trofeul calitatii".Surse neoficiale apropiate Ambasadei SUA au explicat pentru HotNews.ro ca o condamnare penala anuleaza de regula viza de calatorie in America, dar ca exista un spatiu destul de larg de arbitrariu si ca decizia sa ia de la caz la caz.⦁ HotNews.ro a solicitat Ambasadei SUA lamuriri pe tema vizei lui Liviu Dragnea si va publica raspunsurile in momentul in care le va primi.Presedintia Romaniei arata, de altfel, ca potrivit practicii SUA privind ceremoniile de inaugurare a noilor președinți, ambasadorii acreditați la Washington sunt singurii care îi reprezintă oficial pe șefii de stat și guvernele lor la evenimentele de învestitură. "Nici o delegație străină, cu atât mai puțin șefi de stat sau de guvern, nu este, potrivit acestei cutume, invitată oficial cu această ocazie", arata Cotroceniul, adaugand ca Romania va fi reprezentata de ambasador, iar "delegații formate din reprezentanți ai unor instituții sau partide care participă la evenimente organizate în marja ceremoniilor oficiale inaugurale nu reprezintă oficial statul român".