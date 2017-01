Presedintia: Romania va fi reprezentata la investirea lui Trump, conform practicii, de ambasadorul in SUA/ Delegatii ale unor institutii sau partide nu reprezinta oficial statul roman

Amintim ca presedintele Camerei Deputatilor si al PSD, Liviu Dragnea, va participa, in perioada 18 - 20 ianuarie, la ceremonia de investire a lui Donald Trump in functia de presedinte al Statelor Unite , potrivit unui anunt facut luni de Marcel Ciolacu, secretarul general al Camerei Deputatilor. Ciolacu a precizat ca la evenimentul de investire, care va avea loc la Washington, a fost invitat si premierul Sorin Grindeanu. Prim-ministrul a confirmat pentru News.ro ca a primit o invitatie si a spus ca "este posibil" sa participe la ceremonie.Intr-un comunicat remis luni dupa-amiaza, Administratia Prezidentiala vine cu o serie de precizari "in legatura cu informatiile vehiculate in spatiul public referitoare la participarea la ceremoniile de inaugurare a Presedintelui Statelor Unite ale Americii"."Conform practicii Statelor Unite ale Americii privind ceremoniile de inaugurare a noilor presedinti, sefii misiunilor diplomatice acreditati la Washington sunt singurii care ii reprezinta oficial pe sefii de state si guvernele lor la evenimentele de investitura. Nicio delegatie straina, cu atat mai putin sefi de state sau de guvern, nu este, potrivit acestei cutume, invitata oficial cu aceasta ocazie", explica Presedintia.Potrivit sursei citate, aceasta regula a fost "reconfirmata explicit si cu ocazia investirii Presedintelui Donald Trump, astfel cum a fost subliniat in invitatia trimisa de catre Departamentul de Stat, in numele Comitetului Congresional Comun privind Ceremoniile Inaugurale, tuturor misiunilor diplomatice din Washington".Astfel, Presedintia subliniaza ca "delegatii formate din reprezentanti ai unor institutii sau partide care participa la evenimente organizate in marja ceremoniilor oficiale inaugurale nu reprezinta oficial statul roman. Romania va fi reprezentata, conform practicii amintite, de ambasadorul Romaniei in Statele Unite ale Americii".