R.Moldova: Premierul Pavel Filip respinge cererea presedintelui Igor Dodon cu privire la rechemarea ambasadorului moldovean din Romania

"Prim-ministrul Pavel Filip a primit, luni, 16 ianuarie, demersul prezidential privind propunerea de revocare a Ambasadorului Extraordinar si Plenipotentiar al Republicii Moldova in Romania, domnul Mihai Gribincea. Seful executivului nu va da curs acestei solicitari", se arata intr-un comunicat al Guvernului de la Chisinau.Presedintele Igor Dodon a solicitat executivului sa initieze procedura de rechemare a ambasadorului Mihai Gribincea, pe care l-a acuzat de "abuz si depasire a competentelor ce ii revin in calitate de ambasador, exprimandu-si opinia asupra legalitatii decretului presedintelui Republicii Moldova privind retragerea cerateniei lui Traian Basescu".De asemenea, presedintele moldovean a reluat ideea ca niciun reprezentant al misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova nu are competente de a-si exprima opinia referitor la legalitatea actelor emise de presedinte in acest sens, luand in considerare faptul ca acordarea si retragerea cetateniei este competenta exclusiva a presedintelui Republicii Moldova si ii invita pe reprezentantii corpului diplomatic sa reprezinte in exclusivitate interesele Republicii Moldova si sa actioneze in conformitate cu prevederile Constitutiei.Ambasadorul Republicii Moldova la Bucuresti, Mihai Gribincea, a declarat, recent, intr-o emisiune la Digi 24, ca disputa din jurul cetateniei lui Traian Basescu nu poate zdruncina ansamblul relatiei bilaterale dintre cele doua tari, dar estimeaza, pe baza celor spuse de unii experti, ca decretul semnat de presedintele Igor Dodon ar putea fi declarat neconstitutional."Din 2014, Romania este principalul partener comercial al Republicii Moldova - 24,8% din exporturi vin spre Romania, 13% din importuri vin din Romania. Deci avem niste relatii politice, dar si la nivel de societate foarte intense, care nu cred ca pot fi influentate foarte mult de acest decret. Cu atat mai mult ca, dupa cum ati mentionat si dumneavoastra, unul dintre parlamentarii din Republica Molodva a sesizat Curtea Constitutionala cu privire la acest decret de retragere a cetateniei. Nu vreau sa anticipez rezultatul, dar expertii in domeniu spun ca sansele ca acest decret sa fie considerat anticonstitutional sunt foarte mari", a declarat ambasadorul Mihai Gribincea.Ulterior, Igor Dodon a anuntat ca va cere executivului de la Chisinau revocarea ambasadorului Mihai Gribincea."Sunt surprins ca descopar ca unii ambasadori au devenit avocati ai unor politicieni din tara de resedinta si au cam uitat carui stat servesc", a scris Igor Dodon pe pagina sa de Facebook.Presedintele Republicii Moldova sustinea ca este si mai grav cand acestia fac comentarii politice in raport cu autoritatile statului care i-a trimis in misiune.In 3 ianuarie, presedintele Republicii Moldova Igor Dodon a semnat decretul prin care i-a retras cetatenia moldoveneasca lui Traian Basescu. Fostul presedinte roman a reactionat spunand ca decizia este una politica si a precizat ca urmeaza sa se consulte cu avocatii sai, pentru a decide ce va face in continuare.Deputatul PLDM, Grigore Cobzac, a contestat la Curtea Constitutionala de la Chisinau acest decret al presedintelui Igor Dodon.Saptamana trecuta, Curtea Constitutionala a Republicii Moldova a stabilit ca sesizarea deputatului liberal-democrat Grigore Cobzac nu este de competenta acestei institutii, ci a Curtii Supreme de Justitie.