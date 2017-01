Inspectia Judiciara, sesizata in privinta "raportului" Henry Jackson

Inspectia Judiciara a fost sesizata, in vederea efectuarii de verificari, "pentru a stabili daca si in ce masura afirmatiile continute in raportul intitulat < >, publicat in limba engleza de dl. David Clark, sub egida Henry Jackson Society, afirmatii preluate de mai multe publicatii din Romania, au adus atingere independentei sistemului judiciar in ansamblul sau, afirma sursa citata.Cateva site-uri publica un asa zis raport al unei fundatii britanice, prezentat drept distrugator pentru justitia din Romania , insa textul este scris de unul si acelasi autor care apara cauza lui Dan Adamescu in plan extern. In mai multe articole, David Clark scrie despre omul de afaceri condamnat definitiv in dosarul Astra Asigurari ca ar fi victima luptei dintre Victor Ponta si Traian Basescu.David Clark a publicat ultimul articol pro-Adamescu pe data de 30 septembrie, pe site-ul Fabian Society . Si in raportul publicat de Herny Jackson Society , cazul Adamescu este prezentat detaliat drept un exemplu de abuz judiciar, acuzatie nesustinuta insa de probe.