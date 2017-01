Proiectul de modificare a Codului Penal si a Codului de Procedura Penala, trimis de PSD la Ministerul Justitiei/ Cum evolueaza discutiile pe tema amnistiei si gratierii

Aceasta posibila extindere a fost la randul ei anuntata in programul de guvernare: “Vom aplica de indata deciziile CCR, care nu au fost preluate in legislatia romaneasca si totodata vom initia dezbateri privind adoptarea de catre Parlament a Legii raspunderii magistratilor, a modificarii Legii raspunderii ministeriale, precum si a raspunderii celor din administratia publica.”Potrivit unor surse din PSD, Ministerul Justitiei ia in calcul promovarea modificarilor la Codurile Penal si de Procedura PenalaAceasta varianta n-a fost insa confirmata si de surse oficiale.In ce priveste proiectul referitor la gratiere si amnistie (tot nu e clar daca se va face prin proiect de lege sau ordonanta de urgenta), despre care HotNews.ro a scris la sfarsitul saptamanii trecute ca se discuta in ritm accelerat si a intrat in linie dreapta, luni, 16 ianuarie, a avut loc la ministerul justitiei o discutie cu sindicatele din Administratia Nationala a Penitenciarelor (ANP). Saptamana trecuta, ministerul le-a solicitat oficialilor ANP in regim de urgenta, potrivit surselor HotNews.ro, date statistice cu privire la numarul detinutilor, tipul de infractiuni si simulari in ce priveste gratierea unor fapte.Oficialii ministerului vor sa stie cati detinuti ies din penitenciare in cazul gratierii pedepselor de pana la cinci ani inchisoare, tinta fiind ca din inchisori sa iasapentru ca altfel va fi mai dificil de justificat o masura care nu rezolva problema suprapopularii inchisorilor. Potrivit surselor HotNews.ro, cel care coordoneaza aceste discutii in cadrul ministerului este procurorul Constantin Sima, recent detasat in MJ.Sima s-a pozitionat deja in favoarea gratierii si amnistiei. Potrivit unui comunicat al Asociatiei Procurorilor din Romania condusa de Constantin Sima, citat de Lumea Justitiei, asociatia "si-a exprimat acordul cu privire la eventualitatea adoptarii unei legi de gratiere pentru unele infractiuni si amnistie pentru alte infractiuni, cu conditia ca infractiunile in cauza sa fie de o gravitate mica sau moderata". Aceasta pozitie a fost exprimata public dupa intalnirea din 10 ianuarie dintre ministrul justitiei, Florin Iordache, si mai multe asociatii profesionale ale magistratilor.La discutiile de luni dintre reprezentantii Ministerului Justitiei si cei ai sindicatelor din ANP nu s-ar fi discutat si despre amnistie, masura care nu are nici un impact asupra sistemului penitenciar in sensul diminuarii numarului de detinuti existent. Ministrul Justitiei, Florin Iordache, a declarat la audierea sa in Parlament ca "O lege a amnistiei si gratierii nu a fost promovata de noi in campania electorala, dar o astfel de lege discutata in Parlament e de bun augur”.ca o serie de semnale si informatii oficiale indica faptul ca PSD, Dragnea si guvernul intra in linie dreapta cu proiectul de amnistie si gratiere pe care doresc sa-l accelereze, astfel incatsa fie deja promovat. Scandalul Coldea – Ghita a grabit teribil tot procesul. Nu e clar daca vor risca sa deasautrecut prin Parlament. OUG-ul are avantajul de a intra instant in vigoare, cu efecte devastatoare care nu mai pot fi oprite chiar daca ordonanta pica ulterior la Curtea Constitutionala. Insa ordonanta nu poate fi promovata decat daca si-o asuma ministrul Justitiei si premierul Grindeanu.