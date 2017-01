FOTO Cum arata inelul de 1,8 milioane de euro furat de un roman in Franta

Inelul in valoare de 1,8 milioane euro / Hotnews

Ploscaru a fost retinut sambata in Ploiesti, procurorii DIICOT acuzandu-l ca ar fi furat pe 30 decembrie 2016 dintr-un magazin de bijuterii din Franta doua diamante si doua inele cu pietre pretioase in valoare de 5,2 milioane de euro. Romanul, care este acuzat si de constituirea unui grup infractional organizat, ar fi fost ajutat de doi cetateni sarbi. Acestia doi au primit, ca urmare a intelegerii, jumatate din prada: un inel si un diamant. Din cercetari a reiesit ca George Ploscaru ar fi vandut diamantul in afara Romaniei, iar inelul ar fi incercat sa il vanda pe 12.01.2017 unor cetateni straini in Bucuresti la hotelul Radisson Blu, dar vanzarea nu a avut loc pentru ca nu s-au inteles asupra pretului. Inelul a fost gasit, ulterior, de anchetatori la o perchezitie.Politistii au declarat luni ca inelul e paatrat in conditii de maxima siguranta si ca ca fi inapoiat proprietarilor de drept.Surse judiciare au declarat pentru HotNews.ro ca suspectul roman s-a prezentat la magazinul de bijuterii drept un evaluator de bijuterii al unui potential client evreu si profitand de neatentia angajatilor magazinului de bijuterii a inlocuit diamantele si inelele cu copii fara valoare.