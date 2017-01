Primarul Sectorului 1: 36 de masini de gunoi care trebuiau sa descarce la groapa Iridex sunt blocate, firma acuza neachitarea taxei pe tona

"Imi este teama, pentru ca se afla in apropierea Centurii, ca aceasta va fi blocata. Primaria Sectorului 1 are o divergenta cu administratorul gropii si s-au hotarat ei acum sa ne forteze mana, sa blocheze depozitarea gunoiului, sugerand ca avem acea taxa de platit, care trebuia aplicata de la 1 ianuarie pe tona de gunoi. Pana miercuri se va rezolva problema, dar sper ca in aceasta perioada, cand ninsoarea bate la usa, sa nu continuie aceasta lupta inutila", a declarat primarul Sectorului 1, Dan Tudorache, in cadrul comandamentului de iarna de la Primaria Capitalei.La randul sau, primarul general, Gabriela Firea, a spus ca a discutat in acest sens cu ministrul Mediului, Daniel Constantin."Am fost si eu informata cu privire la faptul ca societatea Iridex tine gunoiul la poarta, lucru care este foarte urat si ilegal. Invoca faptul ca ei cred ca vor trebui sa plateasca suprataxa in cazul in care nu se revine la ea si ca ANAF-ul va solicita acesti bani de la ei. Nu este adevarat. Ori de la buget, ori de la primarii se va plati aceasta diferenta", a spus Firea.Potrivit reprezentantilor Iridex, societatea este nevoita sa sisteze preluarea deseurilor respective intrucat operatorul de salubritate refuza plata taxei de 80 de lei pe tona pentru deseurile eliminate prin depozitare, taxa intrata in vigoare de la 1 ianuarie 2017.