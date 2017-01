Trump sustine ca va inlocui Obamacare cu un program ce va oferi asigurari medicale pentru toti

Presedintele-ales nu a oferit ziarului american detalii despre propunerile sale de a inlocui programul fanion din sanatate al presedintelui Barack Obama, dar a spus ca planul sau este aproape terminat si este gata sa-l dezvaluie impreuna cu liderii Congresului SUA, controlat de republicani."Este realizat aproape pana la ultimele retusuri", a declarat Trump, adaugand ca asteapta ca cel nominalizat de el pentru functia de secretar pentru sanatate, Tom Price, sa fie confirmat."Vom avea asigurari medicale pentru toti. A existat o filosofie in anumite cercuri ca daca nu poti plati, nu primesti. Asta nu se va intampla", a spus Trump. Camera Reprezentantilor a votat vineri o masura prin care se declanseaza revocarea Obamacare. Astfel, comisiilor de specialitate li se cere sa redacteze legislatia necesara pana la termenul limita de 27 iunie.

Senatul a adoptat o masura similara joi.

Obamacare este considerata cea mai importanta realizare a presedintiei lui Barack Obama.

Obamacare - adoptata in urma cu aproape sapte ani in ciuda opozitiei Partidului Republican - a extins asigurarile de sanatate asupra a circa 20 de milioane de americani care nu beneficiau anterior de astfel de posibilitati. In paralel, au crescut primele de asigurare si fransizele, iar unele companii mari de asigurari s-au retras din sistem.