Politia londoneza vede altfel lucrurile decat sotia lui Adamescu Jr., care sustine ca a fost tinta unei "tentative de rapire": O "tentativa de jaf" similara altora din acea perioada

"Marti, 8 martie 2016, in Carlton Hill, NW8, a avut loc ceea ce pare a fi o tentativa de jaf. O femeie de 32 de ani a fost abordata de doi barbati negri in momentul in care era pe punctul sa se urce in masina sa. Barbatii au apucat-o, iar victimei i-au scapat cheile masinii in timp ce se lupta. Barbatii au fugit apoi intr-o masina, despre care s-a constatat ulterior ca folosea numere de inmatriculare false. Atacul a fost asociat unui numar de jafuri similare comise in acea perioada. In pofida investigatiilor detectivilor din Westminster, nu au fost intreprinse arestari".

Cum a descris ea incidentul: "Ambii purtau bandane si manusi. Conduceau un Mini cooper cu numere de inmatriculare false, dupa cum mi-a spus ulterior politia. Si nu au furat nimic, desi purtam cercei cu diamante si aveam cheile masinii in mana. (...) Cand m-au abordat, m-am trantit la pamant si m-am luptat pana cand un vecin m-a auzit strigand si a venit in fuga spre mine. In acelasi timp, un sofer de taxi cu un pasager pe bancheta din spate s-a oprit langa mine si a chemat politia. Atunci am fost salvata. Cei doi barbati au fugit spre masina lor si au plecat rapid. Am avut noroc. (...) Desi rapitorii nu au vorbit, am stiut ca au fost implicati de catre romani deoarece m-au vizat anume pe mine si nu aveau nicio intentie sa ma jefuiasca. (...)"

Dupa articolul publicat de The Telegraph si despre care HotNews.ro a scris aici si aici , un cititor ne-a transmis ca a solicitat lamuriri de la politia londoneza si a fost, astfel, informat ca in data de 8 martie 2016 a avut loc o tentativa de jaf impotriva unei femei de 32 de ani.HotNews.ro a solicitat de asemenea lamuriri privind incidentul la care face referire sotia lui Alexander Adamescu si a primit de la biroul de presa al Metropolitan Police acelasi raspuns pe care l-a primit si cititorul mentionat:Articolul din The Telegraph face parte dintr-o serie de articole aparute preponderent in presa britanica, prin care statul roman este criticat in cazul de coruptie ce ii vizeaza pe Dan Adamescu si fiul sau, Alexander, prin care cei doi sunt aparati si prin care autoritatile britanice sunt presate sa isi schimbe politica in privinta mandatului de arestare european. Pe baza acestui instrument se cere extradarea lui Alexander Adamescu din Marea Britanie, el fiind inculpat pentru dare de mita.In articolul respectiv, sotia lui Alexander Adamescu, Adriana Constantinescu, era citata spunand ca a fost tinta unei tentative de rapire, "parte a unei campanii sustinute de stat, pentru intimidarea lui [Alexander Adamescu] si a familiei sale". Ea a sustinut ca "nimic nu a fost intamplator in legatura cu aceasta tentativa de rapire - e simptomatica pentru tentativele procurorilor romani si ale agentilor de informatii sa ne intimideze si sa ne arate ce sunt capabili sa faca".Ziarul britanic scrie ca a cerut informatii de la politie, dar scrie doar ca "incidentul este inca subiectul unei investigatii in derulare, ca nu au fost facute arestari si au existat putine indicii care sa fie urmate". Ziarul nu scrie ca, potrivit politiei, incidentul pare o tentativa de jaf similara altora petrecute in acea perioada.