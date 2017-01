Un adolescent din Iasi s-a taiat cu o lama la gat intr-un liceu pentru ca o eleva nu i-a dat atentie

Baiatul a intrat in cladirea Liceului Tehnic "Petru Poni" din Iasi, luni, in jurul orei 10.45, incercand sa ia legatura cu o eleva din unitatea scolara.Intrucat tanara nu i-a acordat atentie, adolescentul a inceput sa se manifeste violent. El a spart un geam, apoi s-a taiat cu o lama in zona gatului, potrivit politistilor ieseni.La fata locului a sosit un echipaj SMURD, adolescentul fiind transportat la Spitalul de Copii "Sfanta Maria" din Iasi.Dupa ce a primit ingrijiri medicale, tanarul a fost transferat catre Spitalul de Psihiatrie Socola din Iasi.Reprezentantii Politiei, care au demarat cercetari in acest caz, sustin ca adolescentul nu este la prima fapta de acest gen, el avand o tentativa de automutilare si in cursul anului trecut, in incinta unui alt liceu iesean.