​​Apel umanitar: Sansa la viata pentru o fetita de 11 ani

Reluam aici apelul tatalui postat o retea de socializare:Apelez la toti cunoscutii si nu numai... Va rog sa fiti alaturi de fetita mea de 11 ani care are o tumoare maligna de gr. 3 -4, de tip rabdomiosarcom alveolar cu metastaze izostructurale limfoganglionare. A fost operata la Sp de Copii Grigore Alexandrescu, iar medicii de aici i-au dat sanse 0.Sansa acestui copil este o clinica de la Milano care a acceptat sa o reopereze si sa procedeze conform protocoalelor aferente acestei afectiuni necrutatoare. Vom pleca cu fetita, luni 16 ianuarie, la clinica din Milano. Va rog sa ii dati o sansa la viata acestui copil care s-a bucurat aseara ca pleaca de la Spital Fundeni in Italia fiindca in acest spital sunt numai copii bolnavi de cancer, iar ea nu are nimic...Va atasez conturile in lei su euro si poate cunoasteti si o fundatie care sa ne ajute.Pot pune la dispozitie pe privat oricui doreste toate analizele si raportul medical histopatologic rezultat in urma operatiei de la Gr. Alexandrescu.Cont in euro> RO06INGB0000999905102615. Banca ING. cod SWIFT: INGBROBU cod BIC: 606410008 Pe numele Alexandru Eduard IonitaCont in lei RO16RZBR0000060015650570. Raiffeisen Bank - pe numele Ionita Gabriela Cameliapaypal: alexionita_76@yahoo.com.