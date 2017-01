Firea despre directorii demisi de la Circul Globus si de la Spitalul Colentina: Cred ca este vorba de cazuri patologice / Voi propune ca totii managerii sa dea test psihologic

"Ca si in cazul Colentina - unde inteleg ca nu am demis un manager, ci pe capitanul Picard, asa scrie pe Facebook - si in cazul managerului de la circ eu cred ca este vorba de cazuri patologice. Eu voi propune ca totii managerii sa dea test psihologic inainte de a intra in functie. Este incredibil sa fii un om echilibrat psihic si sa ai astfel de reactii cand ti-a incetat misiunea. Nu ne-am nascut nici primari, nici directori. Trebuie sa intelegem cand am gresit si ne retragem", a spus Gabriela Firea, potrivit Agerpres.Firea spune ca nu isi retrage decizia de demitere a lui Victor Coman de la conducerea Circului Globus, desi a fost amenintata si hartuita de Coman si de sustinatori ai acestuia, transmite News.ro.Firea a sustinut ca Victor Coman o persecuta sa il puna din nou director, apreciind ca acesta este "un caz patologic" si precizand ca va propune ca toti managerii sa dea un test psihologic inainte de a ocupa aceste functii."In privinta faptului ca la Circul de stat Bucuresti am demis managerul in urma incendiului in care au murit 11 animale si puteau sa moara si oameni, nu imi retrag decizia, in ciuda tuturor presiunilor si amenintarilor primite din partea domnului director si a sustinatorilor sai. Nu reactionez pozitiv atunci cand sunt amenintata, hartuita, cand primesc mesaje noaptea, atat de la director, cat si de la sustinatori. Nu a fost in stare sa asigure conditii minime decente pentru ingrijitori si animale. Ce trebuie sa se mai intample ca acel om sa inteleaga ca nu mai poate continua. Nimeni nu s-a nascut si nu a mostenit acele functii de la familiile lor. Ma gandesc serios sa fac plangere la politie pe baza hartuirii la care am fost supusa", a declarat, luni, Gabriela Firea.Primarul a precizat ca Victor Coman "nu a facut nimic" ca sa asigure un loc potrivit pentru acele animale."Nu a facut nimic (directorul Circului Globus, n.r.). I-am demonstrat ca, in doua zile, am gasit deja locatii pentru o parte din animale si astazi ma intalnesc cu un ONG cu reputatie, care ne va sprijini gratis pentru a gasi locuri si pentru celelalte animale pensionare. Acum ameninta pe toate cararile si ma persecuta pentru a-l pune din nou director. Cred ca este un caz patologic. Voi propune ca toti managerii sa dea un test psihologic pentru a ocupa aceste functii. Este incredibil sa fii un om echilibrat psihic si sa ai astfel de reactii", a mai spus Firea.Primarul general a adaugat ca va fi organizata o conferinta de presa pe tema demiterilor din ultima vreme, de la Circul Globus, Spitalul Colentina si RATB. Angajatii Circului Globus au protestat luni, la sediul din Parcul Circului, fata de demiterea directorului Victor Coman.