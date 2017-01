Cod galben de ninsori pentru patru judete, valabil de luni seara pana marti la pranz

ANM a mai emis si mai multe coduri galbene de ceata, valabila in judetele IAsi, Vaslui, Botosani si Galati pana la ora 15.00 si in judetele Constanta si Tulcea pana la ora 14.00.





Tot cod galben de ceata este, pana la ora 13.00, si in Ilfov, Ialomita, Teleorman, Giurgiu si Calarasi.





Se vor semnala: Ceaţă care determină scăderea vizibilităţii, local sub 200 m, izolat sub 50 m.

Fenomen asociat: chiciură

Avertizarea este valabila de luni ora 23.00 pana marti ora 14.00 pentru judetele Caras-Severin, Mehedinti, Calarasi si Constanta.In judetele mentionate rafalele de vant vor depasi 55...60 km/h si temporar vor fi ninsori moderate cantitativ, viscolite.In sud-estul judetului Constanta vor fi precipitatii mixte, precizeaza meteorologii.De asemenea, ANM a transmis, valabila de luni ora 23.00 pana miercuri ora 20.00.In intervalul mentionat in regiunile din sudul si sud-estul tarii vantul va avea intensificari cu viteze de 40...50 km/h, iar local in judetele Ialomita, Buzau, Braila, Tulcea si Vrancea rafalele vor depasi 55...60 km/h.In Banat, Oltenia, jumatatea de sud a Munteniei si in Dobrogea temporar vor fi ninsori in general slabe.In zona municipiului Bucuresti temporar vantul va atinge 40...50 km/h si vor fi intervale de timp in care va ninge slab.