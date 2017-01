Angajatii Circului Globus protesteaza fata de demiterea directorului, venita dupa incendiul ce a ucis 11 animale

Acestia il sustin pe Victor Coman si spun ca nu i se poate imputa izbucnirea incendiului de la adapostul in care erau tinute unele animale ale circului, acesta nefiind un motiv de a fi demis.In opinia angajatilor care s-au adunat la Circul Globus sa protesteze, o eventuala decizie de demitere a directorului putea fi luata doar daca, in urma unor verificari, erau descoperite nereguli in conducere. Firea l-a demis vineri pe Victor Coman , dupa incendiul de joi, izbucnit la o cladide a circului, unde si-au pierdut viata 11 animale, printre care si doi tigri. Incendiul ar fi fost provocat de un scurtcircuit la un calorifer electric, a declarat, vineri, pentru News.ro, purtatorul de cuvant al ISU Bucuresti - Ilfov, Adrian Marin.