Firea: Masinile care blocheaza transportul in comun sau circulatia vor fi ridicate cu o platforma de la Administratia Strazilor

Firea a amintit ca a fost emisa o lege pentru ridicarea masinilor parcate ilegal, care are si norme de aplicare, care trebuie "insusite" de primariile de sector."Toate masinile care blocheaza transportul in comun sau circulatia vor fi ridicate, pana la adoptarea normelor, de catre o platforma aflata la administratia strazilor si care va putea sa actioneze urgent", a anuntat Firea care a acuzat cazurile in care se blocheaza circulatia tramvaielor sau troleibuzelor, cum s-a intamplat luni dimineata cu un troleibuz de pe bulevradul Basarabia.Primariile din Bucuresti ar putea recurge la ridicarea masinilor care pot impiedica curatarea zapezii, a declarat duminica primarul genera l al Capitalei, Gabriela Firea, intr-un scurt interviu acordat HotNews.ro. Circulatia mijoacelor de transport in comun din Capitala a fost blocata saptamana trecuta de masinile parcate neregulamentar pe prima si a doua banda de circulatie, uneori chiar pe linia de tramvai, au spus reprezentantii RATB, acestia primind zeci de sesizari de la calatori.Vineri, cel mai mare blocaj a fost pe bulevardul Vasile Milea, unde troleibuzele au stat blocate 40 de minute din cauza unei masini parcate neregulamentar, iar joi, pe strada Tepes Voda a fost un blocaj de 50 de minute din aceeasi cauza, a declarat pentru HotNews.ro Ticu Tobescu, purtatorul de cuvant al RATB.