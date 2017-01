Primarul orasului Zimnicea (Teleorman), in conflict de interese administrativ din cauza unui contract cu firma Tel Drum

Astfel, ANI arata ca Petre Parvu a semnat mai multe contracte de furnizare, de prestari servicii si de lucrari, precum si facturile aferente contractelor incheiate intre Primaria orasului Zimnicea si S.C. Tel Drum S.A. Alexandria, firma cu care a avut incheiat un contract de inchiriere si un contract de comodat pentru un imobil aflat in proprietatea sa.ANI sustine ca primarul din Zimnicea a incalcat art. 70, art. 71 ᅡi art. 76, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.Reamintim ca Tel Drum SA este o firma de constructii celebra pentru presupusele legaturi cu Liviu Dragnea. Firma Tel Drum a apartinut pana in 2002 Consiliului Judetean Teleorman. In 2002, cand Liviu Dragnea era presedintele CJ Teleorman, Tel Drum a fost privatizata. Unicul actionar al firmei a devenit Marian Fiscuci, un prieten apropiat al lui Dragnea. Ulterior, firma i-a mai avut printre actionari pe doi fosti colegi de facultate de-ai lui Dragnea, Liviu Lucian Dobrescu si Mugurel Sorin Gheorghias. Marian Vanghelie a lansat in spatiul public acuzatii privind presupusul control total exercitat de Dragnea asupra firmei, dar liderul PSD a negat mereu aceste acuzatii.