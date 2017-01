Ion Iliescu, audiat la Parchetul General in Dosarul Mineriadei

Intrebat in mod repetat de jurnalistii prezenti daca se considera vinovat si daca are ceva sa-si reporseze, Iliescu a raspuns doar "nu", fara a face alta declaratie inainte de intalnirea cu procurorii.Parchetul Militar a anuntat pe 23 decembrie punerea in miscare a actiunii penale in dosarul Mineriadei pentru crime impotriva umanitatii impotriva lui Ion Iliescu, Virgil Magureanu, Petre Roman, Gelu Voican Voiculescu, Miron Cozma si Adrian Sarbu.Potrivit procurorilor, in perioada 11 - 15 iunie, inculpatii "au decis, organizat si coordonat un atac generalizat si sistematic, lansat impotriva unei populatii civile, respectiv impotriva manifestantilor din Piata Universitatii din Bucuresti, precum si a populatiei municipiului Bucuresti".In acest atac, afirma procurorii militari, au fost implicate forte armate ale Ministerului de Interne, Ministerului Apararii Nationale, Serviciului Roman de Informatii, precum si peste zece mii de mineri si alti muncitori din mai multe zone ale tarii.In urma acestui "atac", patru persoane au fost impuscate mortal si aproape 1.300 vatamate fizic sau psihic.