Melescanu participa luni la Consiliul Afacerilor Externe de la Bruxelles si va fi primit de Mogherini

Inaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe si Politica de Securitate, Federica Mogherini, il va primi, luni, pe Melescanu , conform agendei publicate pe site-ul Comisiei EuropeneReuniunea va debuta cu o trecere in revista a principalelor teme de pe agenda europeana in primul semestru al anului 2017, inclusiv in contextul presedintiei malteze a Consiliului UE, asupra carora ministrii vor avea un schimb de opinii, potrivit MAE.De asemenea, vor fi analizate evolutiile recente din Siria si modalitatile prin care Uniunea poate contribui la eforturile comunitatii internationale de solutionare a crizei. Pe agenda discutiilor vor fi informari cu privire la relatiile UE-Maroc si negocierile privind procesul de pace in Cipru. In cadrul dejunului de lucru, ministrii de externe europeni vor avea o discutie privind stadiul negocierilor in cadrul Procesului de Pace in Orientul Mijlociu, inclusiv in urma Conferintei de la Paris, mai transmite sursa citata.