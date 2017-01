Elevii din Bucuresti si din mai multe judete revin luni la scoala dupa vacanta, prelungita in ultima saptamana din cauza viscolului si a gerului

Reluarea cursurilor semestrului intai a fost amanata din cauza viscolului si a gerului, inspectoratele scolare din Bucuresti si din mai multe judete stabilind, impreuna cu autoritatile locale, sa amanare pana in 16 ianuarie revenirea la scoala a elevilor.In 9 ianuarie, cand elevii trebuiau sa revina la scoala dupa vacanta pentru sarbatorile de iarna, cursurile au fost suspendate total in Bucuresti si 21 de judete, iar partial in alte sapte judete.Scolile au ramas inchise si marti 10 ianuarie, in Bucuresti si 22 de judete, iar cursurile au fost suspendate partial in alte noua judete.Miercuri, nu au mers la scoala elevii nici prescolarii din Bucuresti si 13 judete, iar joi cursurile au fost suspendate total in Bucuresti si 11 judete si partial in alte 11 judete.Vineri mai erau suspendate total cursurile in Bucuresti si in judetele Ilfov, Braila, Giurgiu, Maramures, Buzau, Vrancea, Calarasi, Constanta si Ialomita, iar partial la scoli si gradinite din judetele Galati, Iasi, Caras-Severin, Alba, Olt, Alba si Satu Mare.Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat ca in prezent nu mai sunt motive pentru prelungirea suspendarii cursurilor, dar daca vor fi din nou conditii meteorologice nefavorabile, s-ar putea lua din nou decizia suspendarii cursurilor sau, eventual, a inceperii cursurilor cu o ora mai tarziu, de la 09.00, dar o astfel de hotarare va fi luata dupa o consultare cu Ministerul Educatiei si cu Inspectoratul Scolar al Capitalei.In Bucuresti si judetele din sudul si sud-estul tarii va ninge din nou, incepand din noaptea de duminica spre luni, vantul va atinge la rafala viteze de peste 40 de kilometri pe ora si se vor inregistra temperaturi minime si maxime negative. Marti va continua sa ninga, local, in sudul si sud-estul tarii, vantul va avea intensificari cu viteze mai mari in Dobrogea, in jumatatea de est a Munteniei si in sudul Moldovei si al Banatului, viscolind ninsoarea. Temperaturile maxime vor fi intre -7 si -3 grade, iar cele minime intre -14 si -4 grade. Incepand de miercuri, aria precipitatiilor va fi mai restransa si va continua sa ninga doar local in sudul tarii, a declarat, pentru News.ro, meteorologul de serviciu al Administratiei Nationale de Meteorologie.Recuperarea orelor din perioada 9-13 ianuarie, la scolile si gradinitele care au fost inchise din cauza vremii, se va face la sfarsitul anului scolar, fiind vorba de ore de evaluare, si nu de predare, a declarat, pentru News.ro, secretarul de stat pentru invatamant preuniversitar din Ministerul Educatiei, Liviu Pop.Inspectorii scolari vor verifica, la controlul tematic facut in scoli, daca pana la sfarsitul anului scolar, in iunie, sunt recuperate orele din saptamana 9-13 ianuarie.Cursurile semestrului intai se incheie in 3 februarie, elevii vor fi o saptamana in vacanta intersemestriala, semestrul al II-lea incepe in 13 februarie si se incheie in 16 iunieCursurile semestrului intai, incepute in 12 septembrie 2016, se incheie in 3 februarie, cand elevii vor avea o vacanta de o saptamana, pana la inceperea semestrului al doilea. In ultimele trei saptamani din semestrul intai vor fi ore de predare si de evaluare pentru incheierea mediilor din semestrul intai.Pana la vacanta intersemestriala, elevii vor mai avea o zi libera, marti 24 ianuarie, de Ziua Unirii Principatelor Romane.