Romanul arestat dupa ce ar fi furat bijuterii de peste 5 milioane de euro din Franta este vizat de autoritatile franceze si pentru alte infractiuni

De asemenea, in acest dosar este cercetat si un barbat care ar fi confectionat cutii identice cu cele pe care romanul le-a schimbat cand a furat bijuteriile.George Ploscaru, arestat preventiv pentru constituire de grup infractional si furt calificat, este vizat de anchete ale autoritatilor judiciare din Franta pentru comiterea mai multor infractiuni pe teritoriul acestui stat, au declarat pentru News.ro surse judiciare.Potrivit surselor citate, alaturi de roman este vizata in anchetele autoritatilor franceze si iubita acestuia, care are calitatea de inculpat in dosarul instrumentat de DIICOT Ploiesti.Printre cele sapte persoane puse sub acuzare in dosarul anchetat de procurorii romani se numara si doi barbati, unul dintre acestia suspectat ca a condus masina folosita de Ploscaru, iar celalalt suspectat ca a confectionat cutiile pe care Ploscaru le-a schimbat cu cele in care erau pastrate bijuteriile si pietrele pretioase in magazinul din Franta.Politisti Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Ploiesti, impreuna cu politisti ai Directiei Operatiuni Speciale, sub coordonarea procurorilor DIICOT Ploiesti, au facut, in 13 ianuarie, sapte perchezitii in municipiul Bucuresti, in cazul furtului comis in 30 decembrie 2016 de catre un roman la un magazin de bijuterii din Paris."La sfarsitul anului 2016, inculpatul Ploscaru George a constituit impreuna cu doi cetateni sarbi un grup infractional organizat in scopul savarsirii pe teritoriul Frantei a unei infractiuni de furt, in dauna unei persoanei juridice ce detine o marca elvetiana de bijuterii. Astfel, in 30 decembrie 2016, inculpatul Ploscaru George a intrat, dupa o prealabila programare, in showroom-ul privat al marcii elvetiene de bijuterii situat in Paris, recomandandu-se drept gemolog, sub numele de ¬Mizrahi" si parand interesat de examinarea a doua diamante in stare bruta si doua inele placate cu diamante in vederea achizitionarii", arata procurorii DIICOT.Potrivit anchetatorilor, vanzatorul, reprezentant al marcii elvetiene, i-a dat spre examinare lui Ploscaru bijuteriile, aflate intr-o cutie.Ulterior, romanul, dupa o presupusa examinare, i-a dat reprezentantului legal al marcii elvetiene o alta cutie, asemanatoare, furand cutia originala."Inculpatul nu s-a aratat interesat de cumpararea produselor si a parasit locul comiterii faptei, avand asupra sa bunurile mentionate anterior, in valoare cumulata de 5,2 milioane de euro, inculpatului Ploscaru George revenindu-i un inel si unul dintre cele doua diamante brute, iar restul bijuteriilor revenind, conform intelegerii, cetatenilor sarbi", precizeaza DIICOT.George Ploscaru a vandut diamantul unor cetateni din Israel, iar inelul l-a adus in Romania.Pentru comercializarea inelului cu diamant, barbatul a intrat in contact cu doi belgieni si un israelian, fara ca tranzactia sa se realizeze, mai arata DIICOT.In urma perchezitiilor facute in 13 ianuarie, anchetatorii au gasit inelul cu diamante. De asemenea, opt persoane, intre care si George Ploscaru, au fost duse la audieri.Bucuresteanul a fost initial retinut de DIICOT - Serviciul Teritorial Ploiesti, pentru constituirea unui grup infractional organizat si furt calificat, iar apoi Tribunalul Prahova a dispus masura arestarii preventive pentru 30 de zile fata de acesta.De asemenea, o alta persoana banuita de implicare in acest caz a fost pusa sub control judiciar, pentru tainuire, iar alte sase persoane sunt cercetate de DIICOT tot pentru tainuire.