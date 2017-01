Ninsori, vant si ger in Bucuresti si in judetele din sudul si sud-estul tarii, de duminica noapte pana marti

Luni va fi o vreme rece in cea mai mare parte a tarii, geroasa noaptea si dimineata in sudul si centrul tarii, precum, si in regiunile intracarpatice, fiind posibil sa se produca ceata in unele zone.Ninsorile vor reveni in Bucuresti si in judete din sudul si sud-estul tarii, fiind moderate in Oltenia, Muntenia si Dobrogea si mai intense in extremitatea sudica a tarii.In judetele din sudul si sud-estul tarii, vantul se va intensifica treptat si va atinge la rafala viteze de 45-55 de kilometri pe ora, viscolind ninsoarea. Vantul va atinge viteze mai mari in Dobrogea, in jumatatea de est a Munteniei, in Baragan si in sudul Banatului, spulberand zapada.In estul Dobrogei, precipitatiile vor fi mixte si vor fi conditii de producere a poleiului.Luni vor fi temperaturi maxime intre -7 si -3 grade si minime intre -10 si -3 grade, mai scazute in Transilvania, Maramures si nordul Moldovei.In Bucuresti, in noaptea de duminica spre luni va ninge slab cantitativ, vantul va atinge la rafala viteze de peste 40 de kilometri pe ora si la primele ore ale diminetii este posibil sa se produca ceata. Vremea va fi rece si se vor inregistra temperaturi maxime intre -4 si -3 grade si minime intre -5 si -4 grade.Marti va continua sa ninga, local, in sudul si sud-estul tarii, vantul va avea intensificari cu viteze mai mari in Dobrogea, in jumatatea de est a Munteniei si in sudul Moldovei si al Banatului, viscolind ninsoarea. Temperaturile maxime vor fi intre -7 si -3 grade, iar cele minime intre -14 si -4 grade.In Bucuresti, marti vor fi ninsori slabe, intensificari ale vantului cu viteze de 40-50 de kilometri pe ora, temperaturi maxime intre -4 si -2 grade si minime intre -6 si -4 grade.Incepand de miercuri, aria precipitatiilor va fi mai restransa si va continua sa ninga doar local in sudul tarii, a mai declarat, pentru News.ro, meteorologul de serviciu al ANM.Acesta a precizat ca luni se va analiza, in functie de evolutia vremii, daca vor fi date informari sau avertizari meteorologice pentru zone in care se vor semnala ninsori, vant si temperaturi scazute.