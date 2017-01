Klaus Iohannis: In lume, respectul pentru tara noastra se cladeste in buna masura pe aprecierea internationala a culturii si artistilor ei

"M-am simtit onorat de fiecare data cand am avut ocazia ca, in numele romanilor, sa acord cele mai inalte distinctii celor care si-au dedicat intreaga viata creatiei culturale. Operele lor ne-au bucurat inimile si ne-au imbogatit spiritual. In lume, respectul pentru tara noastra se cladeste in buna masura pe aprecierea internationala a culturii si artistilor ei. Patrimoniul nostru cultural continua sa fie cel mai elocvent si reprezentativ act de identitate al natiunii romane", spune Klaus Iohannis.