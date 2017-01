Sorin Grindeanu: Ziua Culturii Nationale ne reconecteaza cu radacinile noastre de identitate cultural

"Am remarcat cu bucurie ca prima mare sarbatoare laica a anului este chiar ziua de astazi, Ziua Culturii Nationale, o data care se suprapune in mod fericit cu numele lui Mihai Eminescu. La fel cum luna ianuarie din calendarul religios incepe cu sfintirea apelor pentru primenire si buna asezare, tot asa, ziua de astazi e menita sa ne reconecteze, inca din primele zile ale Anului Nou cu radacinile noastre de identitate culturala", se arata in mesajul prim-ministrului cu ocazia Zilei Culturii Nationale, citat de Agerpres.Premierul Grindeanu spune ca in aceasta zi si-a amintit de vremurile in care bunicii isi invatau nepotii versuri de Eminescu si, totodata, subliniaza ca si in cele mai grele clipe pentru poporul roman, cultura a adus mereu bucurie si libertate."De asemenea, mi-am reamintit cu nostalgie de vremurile in care bunicii isi invatau nepotii, inca din primii ani de viata, versurile lui Eminescu. Eu insumi am invatat primele poezii ale lui Eminescu, tot asa. Cultura este vie si este Viata. Cultura a stat mereu la portile Spiritului si ne-a adus Bucurie si Libertate, chiar in cele mai grele clipe pentru acest popor. De aceea, sa nu lasam sa treaca ziua de astazi fara sa permitem Frumosului sa ne incante in toate formele lui, fie ca e vorba de carti, teatru, muzica, film, pictura, sculptura sau orice alta forma artistica de expresie creata in acest spatiu cultural ! Sa ne celebram si sa ne iubim oamenii de cultura, artistii, pentru felul in care au ales sa isi implineasca misiunea pe pamant!", puncteaza prim-ministrul in mesajul sau.