Sapte persoane ratacite in zona varfului Stevia, in apropiere de Azuga, recuperate dupa 12 ore de jandarmii montani si salvamontisti

Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Jandarmi Judetean Prahova, Leonard Dragomirescu, cele sapte persoane, cu varste cuprinse intre 33 si 38 de ani, au sunat sambata seara, in jurul orei 20.20, la 112 solicitand ajutor si spunand ca s-au ratacit in zona varfului muntos Stevia, la 1.900 de metri altitudine, in apropierea statiunii Azuga.Echipe formate din patru jandarmi montani si doi salvamontisti au plecat sambata seara in cautarea lor, insa nu i-au gasit. Dupa cateva ore de cautari, la ora 4.00, duminica dimineata, salvatorii au fost schimbati, in locul lor plecand in cautarea celor sapte turisi alti cinci jandarmi montani si patru salvamontisti.Duminica dimineata, la finalul unei operatiuni de cautare care a durat peste 12 ore, salvatorii au ajuns la cei sapte si i-au preluat, indreptandu-se impreuna cu ei catre statiunea Azuga.Turistii teferi, insa salvatorii estimeaza ca drumul pana la Azuga va mai dura doua ore si jumatate cel putin, in conditiile in care traseul este foarte abrupt iar in zona este zapada troienita, stratul ajungand si pana la un metru si jumatate.